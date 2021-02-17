В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в среду нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в среду, 17 февраля, до 13 часов не будет электричества на ул. Аллея Смелых 77, 82, 82а, 84б, 86а. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Холодное водоснабжение приостановлено до 15 часов на ул. Артиллерийская 23-59, ул. Нарвская 74,

До 16 часов воды не будет на ул. Мукомольная 1-29, 43-55, 2-14, ул. Аллея смелых 38.

До 17 часов водоснабжение отключено на пер. Броненосный, ул. Бердянская, ул. Броненосная, ул. Ломоносова 83, 85, 89, 86, 54, ул. Никитина, ул. Осетинская, ул. Полецкого 7а-33, 10-24, ул. Ташкентская.