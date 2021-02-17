В Калининграде мошенница под предлогом изготовления кухонь похитила деньги клиентов

В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении серийной мошенницы, которая под предлогом изготовления мебели похитила деньги у 13-ти человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

38-летняя горожанка представлялась менеджером организации, в которой когда-то неофициально трудилась, и заключала от имени директора договоры на установку кухонь. При этом обязательств обвиняемая не выполняла.

«Чтобы заказчики как можно дольше не обращались в полицию с заявлениями, она создавала видимость проведения работ. В дома потерпевших приходили рабочие, делали замеры и привозили какие-то инструменты и части будущих кухонь, однако на этом все и заканчивалось», - отметили в пресс-службе УМВД. Общий ущерб составил около 3 миллионов рублей.

Уголовное дело по 13 эпизодам с утвержденным обвинительным заключением передано в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.