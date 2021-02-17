Пассажиропоток «Храброво» в январе вырос на 18 процентов

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В январе 2021 года пассажиропоток на внутренних рейсах в аэропорту «Храброво» увеличился на 18,1% и составил 190 366 человек. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Международные рейсы в январе не выполнялись, за исключением нескольких чартеров, которые перевезли в общей сложности 595 человек. При этом год назад пассажиропоток на международных направлениях составил 11 710 человек. Таким образом, падение пассажиропотока на международных рейсах, по-прежнему, остается значительным.

Всего в прошлом месяце было выполнено 803 самолетовылета, всего на 0,7% меньше по сравнению с январем 2020 года. Грузооборот аэропорта составил 518,569 тонн, оставшись в показателях января прошлого года.