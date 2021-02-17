62 пенсионера, 3 медика: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Александр Подгорчук
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 149 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 109 случаев ОРВИ, 34 случая пневмонии и 6 бессимптомных форм.
Среди заболевших:
- 62 пенсионера;
- 3 медицинских работника;
- 3 работающих на промышленных предприятиях;
- 3 сотрудников образовательных учреждений;
- 8 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 9 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 3 сотрудника предприятий пищевой промышленности;
- сотрудник предприятия сектора ЖКХ;
- 2 работника с/х предприятий;
- сотрудник учреждения сферы культуры и досуга;
- 4 сотрудника банков;
- 27 индивидуальных предпринимателкй и иных работающих;
- ребёнок до года;
- 2 учащихся (Школа 3 Черняховск, Гимназия 7 Балтийска);
- 3 Студента (БФУ, Технологический колледж);
- 17 неработающих.
Всего в области с начала пандемии зарегистрировано Нарастающим итогом 26903 случая заболевания.