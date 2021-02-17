62 пенсионера, 3 медика: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Александр Подгорчук

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 149 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 109 случаев ОРВИ, 34 случая пневмонии и 6 бессимптомных форм.

Среди заболевших:

- 62 пенсионера;

- 3 медицинских работника;

- 3 работающих на промышленных предприятиях;

- 3 сотрудников образовательных учреждений;

- 8 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 9 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 3 сотрудника предприятий пищевой промышленности;

- сотрудник предприятия сектора ЖКХ;

- 2 работника с/х предприятий;

- сотрудник учреждения сферы культуры и досуга;

- 4 сотрудника банков;

- 27 индивидуальных предпринимателкй и иных работающих;

- ребёнок до года;

- 2 учащихся (Школа 3 Черняховск, Гимназия 7 Балтийска);

- 3 Студента (БФУ, Технологический колледж);

- 17 неработающих.

Всего в области с начала пандемии зарегистрировано Нарастающим итогом 26903 случая заболевания.