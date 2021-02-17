Питерская компания «ВАД» за 6,9 млрд рублей достроит Северный обход Калининграда

Развязка на Северном обходе Калининграда. Фото: Александр Подгорчук

Компания «ВАД» из Санкт-Петербурга до 5 декабря 2025 года должна завершить работы по строительству Северного обхода Калининграда до развязки на Балтийск. Как сообщили в казенном учреждении «Центр торгов», накануне питерцы стали победителями электронного аукциона.

Как сообщается, цена контракта составляет 6,9 млрд рублей. Финансирование реконструкции объекта осуществляется консолидировано: за счет средств федерального и регионального бюджетов. В обязанности подрядчика входит обустройство кольцевых развязок на пересечении Северного обхода с Советским проспектом (направление на Светлогорск и Зеленоградск) и с Балтийским шоссе.

Напомним, транспортное кольцо вокруг Калининграда, получившее название Северный обход, реконструируется в несколько этапов, начиная с 2014 года. На протяжении всей трассы количество полос движения увеличат до шести, а ширина каждой составит 3,75 м. Расчетная скорость движения автотранспорта — 120 километров в час.

В октябре 2020 года Правительством России было принято решение о выделении с 2021 по 2025 годы из федерального бюджета около 9 млрд рублей на реконструкцию участков Северного транспортного обхода Калининграда. Финансирование поступит в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Калининградской области». Распорядителем субсидии выступает предприятие Росавтодор.