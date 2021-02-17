В Калининграде пройдет матч чемпионата Европы по регби: Россия против Грузии

Матч сборных России и Португалии в Калининграде. Фото: Александр Подгорчук

20 марта на стадионе "Калининград" состоится матч чемпионата Европы по регби, в котором сборная России встретится с командой Грузии. Это будет вторая игра турнира, первый матч для нашей команды состоится 6 марта в Сочи на стадионе "Фишт", где соперниками россиян станут румынские регбисты.

Недавно, 7 февраля, россияне уже встречались с грузинами - в Тбилиси - и проиграли со счетом 6:17. Это был последний матч предыдущего чемпионата Европы, который должен был состояться в марте прошлого года. Однако игру перенесли из-за пандемии коронавируса.

Сборная Грузии стала победителем чемпионата 2020 года, обеспечив себе первое место за тур до конца турнира. Что касается, россиян, то наша команда заняла предпоследнее место, однако из-за технического поражения сборной Бельгии сохранила прописку в высшем дивизионе чемпионата Европы.

Кстати, российские регбисты уже проводили официальные матчи в Калининграде. Ровно год назад на нашем стадионе была повержена сборная Португалии - 19:18. На ту игру пришли около 11,5 тысячи зрителей - вполне приличный показатель, учитывая, что день был холодный, а регби не самый популярный вид спорта.