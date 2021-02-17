В Балтийске спасли тонущего в море мужчину

. Фото: Администрация Балтийского муниципального района

Житель Балтийска спас мужчину, который тонул в ледяной воде. Об этом сообщается на странице городской администрации в «Вконтакте».

Инцидент произошел в среду, 16 февраля. Вечером местный житель Никита Иванов прогуливался с семьей в районе променада на городском пляже. Услышав крики о помощи со стороны моря, он бросился на помощь утопающему и помог выбраться из воды.

«Сторож городской спасательной станции, также поспешивший на место происшествия, вызвал скорую помощь. Медики осмотрели и спасителя и пострадавшего, медицинская помощь мужчинам не понадобилась», - сообщили в администрации муниципалитета.

Как стало известно, пострадавший пришел на море искупаться, но не смог самостоятельно выбраться из воды из-за судорог.