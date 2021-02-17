В Калининграде проведут специальную службу к Дню защитника Отечества

. Фото: Калининградская епархия

В Кафедральном соборе Христа Спасителя Калининграда готовятся к проведению специальной службы, приуроченной к Дню защитника Отечества. 23 февраля в 9.00 священнослужители в офицерском звании совершат божественную литургию.

Как сообщает пресс-служба епархии, возглавит богослужение иерей Александр Топчий, капитан 1 ранга в запасе.

После литургии священнослужители совершат панихиду и возложат цветы к памятнику 1200 гвардейцам, погибшим при штурме Кенигсберга в апреле 1945.

Торжества продолжатся в госпитале для ветеранов войн на ул. Комсомольской.

«После официальных мероприятий священнослужители и их супруги, по приглашению архиепископа Калининградского и Балтийского Серафима, соберутся в трапезных палатах Кафедрального собора», - отметили в епархии.