Актер из Калининграда сыграл адвоката в сериале, который покажут на СТС

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Наш земляк актер Артем Ткаченко сыграл адвоката Романа во втором сезоне сериала «Дылды», который стартует на СТС 1 марта.

В сериале герой Ткаченко, успешный юрист и адепт здорового образа жизни, раньше страдал из-за полноты, пока не заработал большие деньги и не сделал операцию по уменьшению желудка. В отличие от своего героя калининградец никогда не сталкивался с проблемой лишнего веса.

- Я не очень понимаю, что это такое, потому что всегда был примерно в своей нынешней весовой категории, - рассказал в недавнем интервью Ткаченко. - Что мне нравится, Роман не отрицательный персонаж, которых я частенько играю. Прописан таким правильным героем. Мне, человеку с подвижной психикой и довольно нервной в жизни органикой, было интересно попробовать сыграть такого зануду.

Герой Артема Ткаченко поборется с тренером Михаилом Ковалевым (Павел Деревянко) за любовь Ирины (Дарья Урсуляк).

21 февраля увидеть Ткаченко можно будет в Калининграде. Артем исполнит роль сказочника в детском спектакле «Стойкий оловянный солдатик» (6+), который пройдет на сцене областной филармонии. Билеты еще в продаже.

Напомним, на счету Ткаченко роли в таких фильмах и сериалах как «Аванпост», «Гоголь. Вий», «Красная королева», «Теория вероятности», «Юристы», «Союз спасения», «Давай найдем друг друга» и многих других.