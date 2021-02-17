Калининградца избили из-за татуировки на лице

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В Калининграде конфликт из-за татуировки закончился уголовным делом. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Двое парней приехали в магазин на улице Багратиона, где на них обратил внимание прохожий. Дождавшись, когда мужчины выйдут из магазина, злоумышленник перегородил им дорогу и в грубой форме стал выяснять у 19-летнего парня, зачем ему татуировки на лице. Между ними возник конфликт, который перерос в обоюдную драку.

«Молодой парень смог отбиться и убежал. Однако злоумышленник, желая поквитаться с ним, заставил его приятеля отдать ключи от своей машины. Сев за руль чужой легковушки и посадив рядом с собой владельца автомобиля, мужчина стал ездить по соседним улицам, разыскивая беглеца. Когда поиски не дали результатов, злоумышленник заставил потерпевшего отдать ему все свои деньги за причиненные ему неудобства и потраченное время - 4 тысячи рублей», - рассказали в пресс-службе УМВД.

Полицейские разыскали 27-летнего мужчину и доставили в отдел полиции. На него завели уголовное дело по статье «Вымогательство». Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».