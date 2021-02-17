Коронавирус за сутки выявили в 18-ти городах Калининградской области

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Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Калининградской области за сутки было выявлено 149 новых случаев коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания зафиксированы в 18-ти муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 75 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ –4
Нестеровский городской округ - 2
Балтийский городской округ – 5
Пионерский городской округ - 4
Гвардейский городской округ – 1
Полесский городской округ - 2
Гурьевский городской округ - 8
Правдинский городской округ – 7
Светловский городской округ – 7
Гусевский городской округ - 1
Зеленоградский городской округ –7
Светлогорский городской округ – 4
Славский городской округ – 7
Краснознаменский городской округ - 1
Советский городской округ – 5
Черняховский городской округ –6
Неманский городской округ – 3