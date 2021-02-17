Коронавирус за сутки выявили в 18-ти городах Калининградской области

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Калининградской области за сутки было выявлено 149 новых случаев коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания зафиксированы в 18-ти муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 75 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ –4

Нестеровский городской округ - 2

Балтийский городской округ – 5

Пионерский городской округ - 4

Гвардейский городской округ – 1

Полесский городской округ - 2

Гурьевский городской округ - 8

Правдинский городской округ – 7

Светловский городской округ – 7

Гусевский городской округ - 1

Зеленоградский городской округ –7

Светлогорский городской округ – 4

Славский городской округ – 7

Краснознаменский городской округ - 1

Советский городской округ – 5

Черняховский городской округ –6

Неманский городской округ – 3