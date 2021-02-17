Власти Зеленоградска просят калининградцев воздержаться от поездок на Куршскую косу на выходных

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Администрация Зеленоградска попросила жителей области воздержаться от поездок в национальный парк «Куршская коса» в предстоящие выходные дни. Об этом пишет районная газета «Волна».

В администрации муниципалитета отметили, что сейчас время идёт масштабный ремонт улицы Окружной в Зеленоградске.

«В связи с этим движение крайне затруднено. Срок ожидания в пробке может превышать 4 часа», — говорится в материале «Волны.

По данным издания, реконструкция улицы Окружной началась 5 декабря 2020 года. Было введено одностороннее движение от улицы Тургенева в сторону контрольно-пропускного пункта на Куршской косе. В обратном направлении движение осуществляется по Московской и Тургенева.