С 20 по 23 февраля в области частично меняется расписание пригородных поездов

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С 21 по 23 февраля включительно пригородные поезда на Калининградской железной дороге будут курсировать согласно расписания выходного дня. Об этом сообщает пресс-служба КЖД

При этом в субботу, 20 февраля, поезда на всех направлениях будут отправляться по расписанию рабочего дня. В частности, на Зеленоградском и Светлогорском направлениях дороги в субботу назначены «Ласточки», периодичность курсирования которых в расписании обозначена «по рабочим и субботним дням» и «по рабочим дням», а в период с 21 по 23 - с пометкой «ежедневно».

Кроме этого, с учетом переноса выходного дня с субботы на понедельник, скорректирован график курсирования рельсобусов и на остальных пригородных маршрутах.

Утренний поезд из Советска в Калининград будет отправляться в субботу и воскресенье, вечерний из Калининграда в Советск – в субботу и во вторник. При этом вечерний "студенческий" поезд Советск – Калининград в ближайшее воскресенье отменен и назначен на вторник, 23 февраля.