Двое калининградцев похитили 15 пожарных рукавов из многоэтажки

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Фото: Александр Подгорчук
В Калининграде полицейские раскрыли кражу пожарных рукавов из подъезда жилого дома на улице Флотской. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Ранее судимые 43-летний мужчина и его приятель ходили по домам и взламывали щиты. Злоумышленников с сумками заметили жильцы и сообщили в полицию.
В результате оперативно-розыскных мероприятий участковые установили личности похитителей и задержали их. Похищенное они успели продать. Сейчас полицейские проверяют фигурантов на причастность к другим преступлениям.