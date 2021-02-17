Двое калининградцев похитили 15 пожарных рукавов из многоэтажки

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде полицейские раскрыли кражу пожарных рукавов из подъезда жилого дома на улице Флотской. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ранее судимые 43-летний мужчина и его приятель ходили по домам и взламывали щиты. Злоумышленников с сумками заметили жильцы и сообщили в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий участковые установили личности похитителей и задержали их. Похищенное они успели продать. Сейчас полицейские проверяют фигурантов на причастность к другим преступлениям.