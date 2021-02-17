Акробаты из Калининграда выиграли девять наград первенства СЗФО

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Соревнования по спортивной акробатике среди представителей спортшкол и секций Северо-Западного федерального округа принял Санкт-Петербург.

В Санкт-Петербурге прошли соревнования по спортивной акробатике среди представителей спортшкол и секций Северо-Западного федерального округа. На помосте специализированного зала университета физической культуры, спорта и здоровья имени Петра Лесгафта соперничали более чем 300 атлетов из пяти регионов, сообщает пресс-служба областного праивтельства

Калининградская команда завоевала четыре золотые, четыре серебряные и одну бронзовую награду, а также кубок за третье место из пяти в общекомандном зачёте.

В смешанных парах возрастной категории 11-16 лет первенствовали Евгений Мартишонок и Владислава Кузьмина, ставшие ещё и вторыми в категории «12-18 лет». Никита Картавых, Владислав Петрунин, Рустам Фарзалиев и Александр Дробыш победили сразу в двух возрастных дивизионах (12-18 и 13-19 лет) среди мужских четвёрок.

По программе «Кандидаты в мастера спорта России» победу праздновал квартет Егора Сухомлинова, Ивана Лукиянчука, Льва Пименова и Василия Брусницына, опередив на пьедестале почёта ещё одну калининградскую четвёрку Никиты Полтинина, Георгия Луганского, Марка Макаренко и Михаила Максимовича.

Егор Русаков и Марк Коньков стали вице-чемпионами в парных мужских двойках по программе КМС. Дмитрий Зима и Кристина Фомина стали вторыми в соперничестве смешанных пар в возрасте от 14 лет и старше. Бронзовые медали в активе женской пары Ксении Белосток и Марии Ильиной среди сверстниц от 14 лет и старше.