В Нестерове уголовник разгромил магазин за отказ продать ему спиртное

В Нестерове полицейские задержали мужчину, разгромившего продуктовый магазин. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ранее судимому 35-летнему местному жителю ночью не продали спиртное, ссылаясь на запрет, что очень не понравилось уголовнику. Он начал оскорблять продавцов, а затем и вовсе принялся крушить все вокруг. Разбив несколько витрин, злоумышленник забрал желаемую бутылку и скрылся.

Прибывшие на место полицейские по горячим следам задержали буйного покупателя. На его завели уголовное дело по статье «Грабеж». Также ему предстоит компенсировать причинный ущерб.