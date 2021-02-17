В Калининграде построят подземный переход на перекрестке Литовского вала и Московского проспекта

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэрия приглашает калининградцев поучаствовать в общественных обсуждениях, посвященных изменениям в Генплане города. Предстоит изменить назначение некоторых зон или скорректировать их границы. Одна из таких зон находится на пересечении Литовского вала и Московского проспекта. Там, как сообщает администрация города в соцсетях, планируется построить подземный пешеходный переход. Сегодня, напомним, подземный переход в Калининграде один - он находится под Ленинским проспектом возле торгово-развлекательного центра «Плаза», но особой популярностью не пользуется.

Кроме перехода на Московском проспекте, изменения в Генплане нужны для строительства двух детских садиков (на улицах Баженова и Владимирской), школы на юго-востоке, спортивной площадки по улице Бронницкой и пожарного депо в районе улицы Украинской.