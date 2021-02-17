Калининград включили в список городов, где пройдут испытания вакцины «Спутник Лайт»

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В третьей фазе клинических исследований вакцины «Спутник Лайт» (это один укол вакцины «Спутник V») примут участие 4 тысячи добровольцев в 15 медучреждениях. В списке городов - Калининград, Москва,Санкт-Петербург, Саратов и Смоленск.

Как сообщает «Интерфакс», до 28 января 2022 года вакцина Центра имени Гамалеи будет исследоваться на эффективность, иммуногенность и безопасность.

По данным региональных властей, на сегодняшний день в Калининградской области «Спутником V» вакцинированы больше 19 тыся человек, не считая военнослужащих и гражданский персонал частей Балтийского флота.