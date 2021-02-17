В Балтийске водитель на «Шевроле» сбил лебедя и скрылся

. Фото: Биосфера Балтики

В Балтийске водитель сбил лебедя и скрылся с места ДТП. Инцидент случился вечером в среду, 17 февраля, напротив гостиницы «Золотой якорь». Об этом «Комсомолке» сообщила руководитель организации «Биосфера Балтики», зоозащитник Юлия Садовская.

- На место вызвали ГИБДД. Есть свидетели. Постояльцы гостиницы видели все это, могут дать показания. Запомнили номер и марку автомобиля. По словам свидетелей, темно-синий «Шевроле» забрал человека с корабля и сбил лебедя, проехал по птице, - рассказала Юлия.

В 2018 году в Балтийске был аналогичный случай. Тогда этим вопросом занималась полиция. Водитель понес наказание.