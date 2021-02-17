Трамвай «Корсар», который тестировали в Калининграде, отправляют обратно в Санкт-Петербург

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Трамвайный вагон «Корсар», который в течение месяца тестировали на улицах Калининграда, готовят к отправке по железной дороге до Балтийска. Далее он уже морем пойдет до Питера. Отправление 19 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Калининграда.

По итогам «Корсар» получил сертификат, открывающий ему в заводскую серию после внесения ряда изменений и доработок. Будут ли улучшенные «потомки» «Корсара» колесить по калининградским маршрутам – покажет время и результаты конкурсных процедур», - отметили в мэрии.

Ранее городские власти сообщали о желании купить в течение двух лет 26 таких трамваев.