В Гурьевском районе в особняке обнаружили погибшими трех человек

. Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области

Сообщение о том, что в частном доме в поселке Дорожный Гурьевского района обнаружены тела трех человек – 58-летнего мужчины, его 54-летней жены и 29-летней дочери – поступило 17 февраля днем.

Как сообщает пресс-служба регионального СК, родителей и сестру обнаружил старший сын. Гурьевским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области организована доследственная проверка.

Уже установлен предположительный очаг возгорания – в сауне на цокольном этаже дома. По предварительным данным жильцы отравились продуктами горения.

Точную причину смерти погибших позволят установить судебно-медицинские экспертизы.