В Музее Мирового океана покажут судовую паровую машину 1942 года

. Фото: Музей Мирового океана.

Судовую паровую машину 1942 года выпуска привезли в Музей Мирового океана из Калининградской мореходной школы, где агрегат служил учебным пособием для будущих моряков.

«Школа была расформирована несколько лет назад, и раритет передали в фонды Музея Мирового океана», - пояснили в пресс-службе музея.

Паровая машина произведена в Италии. Мощность агрегата – до 1000 л/с. Такая 3-тонная машина могла работать на небольшом пароходе или буксире.

Увидеть раритет калининградцы и гости города могут в экспозиции «Глубина».