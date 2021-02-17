В Калининграде проведут аукцион по продаже уникальных янтарных капель

. Фото: предоставлено янтарным комбинатом

Калининградский янтарный комбинат в пятницу, 19 февраля, впервые выставит на аукцион каплевидный янтарь.

Как рассказали в пресс-службе комбината, этот вид янтаря представляет собой капли ископаемой смолы, которые застыли около 50 миллионов лет назад, свисая с веток реликтовых хвойных исполинов. Благодаря этому такой янтарь часто сохраняет классическую форму капли, либо близкую к сферической.

Торги пройдут в онлайн-формате. Среди лотов 21 янтарная капля. Самая крупная из них весит 34,5 грамма, ее длина составляет почти 5 сантиметров. Стартовая стоимость этого необычного камушка – 48 773 рубля, а самый маленький каплевидный янтарь весом менее 6 граммов оценен в 4264 рубля.

Купить янтарные капли смогут российские и иностранные юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в качестве участников аукциона эксклюзивного янтаря.

Всего же в рамках первого аукциона эксклюзивного янтаря на торги выставлено 56 лотов: 15 самородков, 20 инклюзов и 21 капля. Мероприятие состоится в онлайн-режиме на специально созданной электронной торговой площадке биржи «Санкт-Петербург». Следить за ходом торгов смогут все желающие с 12:00 по калининградскому времени.