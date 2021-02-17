На улице Горького калининградец уехал с АЗС, не заплатив за бензин

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде в розыск объявили мужчину, который находясь на автозаправочной станции, расположенной на улице Горького, заправил принадлежащий ему автомобиль, не расплатившись. Сумма ущерба составила 3 000 рублей. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, инцидент случился еще 10 февраля.

В случае если вы обладаете информацией о местонахождении разыскиваемого просьба сообщить об этом в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 554-502, 8-999-092-36-90 либо 02 (102 с мобильного).

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