Власти: В Калининградской области детей-сирот становится меньше

Заседание прошло в областном правительстве. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининградской области за три последних года наблюдается тенденция снижения числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Данные озвучили на прошедшем в региональном правительстве заседании под руководством заместителя председателя правительства Ильи Баринова.

«За 2020 год этот показатель сократился на 7% (263 ребенка). По состоянию на 31 декабря 3 097 детей, оставшихся без попечения родителей, проживает в семьях, в том числе усыновлены 1 155 человек, 1 010 живут с приемными родителями, 900 находятся под опекой, два ребенка – у патронатных воспитателей, 30 переданы под предварительную опеку», - сообщает пресс-служба правительства региона.

Еще 331 несовершеннолетний находится в учреждениях, подведомственных министерствам образования, социальной политики и здравоохранения.