В Калининграде рыбаки заплатят больше 50 тысяч рублей за незаконно выловленных щук

. Фото: Западно-балтийского управление Россрыболовства

В Калининградской области с 10 по 17 февраля сотрудники Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства провели 33 рейда. Зафиксировали 21 правонарушение, связанное с незаконным выловом рыбы.

Как сообщает пресс-служба ведомства, общая сумма наложенных административных штрафов составила 52 тыс рублей.

«В результате рейдов изъято: 38 единиц орудий лова (8 единиц запретные), 41.5 кг рыбы. Предъявлен ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам на сумму 38 255 рублей», - отметили в пресс-службе.

В пример привели следующие случаи. 13 февраля на реке Голубая в районе пос. Междуречье Черняховского района мужчина ловил рыбу браконьерской снастью под названием «косынка».

А нарушитель 14 февраля на реке Дейма, в районе Полесска выудил щуку длиной 43 см, что оказалось ниже допустимого размера 50 см.

Мужчины заплатят штрафы.