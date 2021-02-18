В Гвардейске возбудили уголовное дело в отношении водителя, сбившего мужчину

В Гвардейске следователи полиции возбудили уголовное дело в отношении водителя, который насмерть сбил человека. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

ДТП случилось 30 ноября 2020 года на автодороге «Калининград-Черняховск-Нестеров»: 30-летний мужчина на автомобиле «Хендай» сбил 50-летнего жителя Гвардейского района. Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешеход скончался на месте происшествия.

Виновнику ДТП может грозить наказание до 5 лет лишения свободы.