Калининград вошел в топ-10 городов мира с комфортными отелями для туристов

. Фото: Александр КАТЕРУША

Калининград вошел в список городов с комфортными гостиницами для туристов. Об этом говорят исследования онлайн-сервиса OneTwoTrip. В списке Калининград делит строку с Римом и Будапештом.

По данным исследователей, в рейтинг населенных пунктов с наиболее комфортными объектами размещения вошли Санкт-Петербург (4,9 %), Барселона (3,8 %), Париж (3,4 %), Рим, Будапешт и Калининград (по 2,4 %), Амстердам и Стамбул (по 2 %), Тбилиси и Казань (по 1,7 %), Лиссабон, Москва, Пхукет и Таллин (по 1,4 %).

Аналитики узнали, что в поездках по России в отелях останавливаются 60 процентов туристов. Остальные участники исследования признались, что им комфортнее отдыхать в апартаментах.