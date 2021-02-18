В Немане пропал 7-летний мальчик

. Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

В Немане пропал 7-летний ребенок – Артем Пешехонов. Мальчик 17 февраля около 17 часов ушел из дома по улице Победы в городе Неман, и по настоящее время его место нахождения не установлено. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Мальчику на вид 8-9 лет, рост 110-120 см., отсутствуют четыре передних зуба, шрам на левой щеке.

Был одет: шапка темно-синего цвета с белыми полосами, куртка черного цвета без капюшона из кожзаменителя с подкладкой под овечью шерсть коричневого цвета, свитер трикотажный синего цвета с узором, футболка хлопчатобумажная зеленого цвета, темно-синие спортивные трикотажные штаны, полусапожки болоньевые черного цвета с застежками-«липучками».

Лицам, обладающим информацией о месте нахождения ребенка, просьба незамедлительно сообщить все имеющееся сведения в СУ СК России по Калининградской области по телефонам 8 4012 558 765, 8 911 868 25 02, или 02.