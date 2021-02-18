В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в четверг нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в четверг, 18 февраля, в течение дня не будет электричества в домах на шести улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 09.00 до 13.00 света не будет на ул. Дзержинского 108-133, ул. З.Космодемьянской 29-49,30-38,49-49а, ул. Козенкова 1-25,2-22, ул. Типографская 1-7,2-12,ул. Черниговская 26-60,39-57, ул. К. Назаровой 69-71,

С 9 часов утра до 9 часов вечера электричество отключено на ул. Козенкова 1-7,2-8, ул. Черниговская 26-42,39-53,44-60, ул. Типографская 1-7,2-6, ул. Дзержинского 108-114, ул. Черниговская 55-57,62-70, ул. Дзержинского 77,116-124.

Холодное водоснабжение приостановлено:

с 09.00 до 17.00 –

ул. П. Морозова 2-2а,4-4а,

ул. Киевская 111-119,

с 10.00 до 15.00 –

ул. Ген. Челнокова 12-18,

ул. Беланова 51-59.