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Буквы в два человеческих роста: на въезде в Балтийск установят стелу с названием города

Кроме того, будет обустроена круговая развязка
Кирилл Алексеев
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Фото: "Вестник Балтийска"

На въезде в Балтийск, на пересечении Калининградского шоссе и шоссе Морской пехоты планируют обустроить круговую развязку и установить стелу в виде семи букв - Балтийск.

Как сообщила газета "Вестник Балтийска", объемные буквы будут иметь высоту 3,5 метра. Их установят на металлической конструкции, закрепленной на трех железобетонных опорах.

Отмечается также, что само кольцо будет построено одновременно с велосипедной дорожкой, которая пройдет от дома № 105 по проспекту Ленина до Приморска.

О сроках реализации проекта не сообщается.