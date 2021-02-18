Буквы в два человеческих роста: на въезде в Балтийск установят стелу с названием города

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Фото: "Вестник Балтийска"
На въезде в Балтийск, на пересечении Калининградского шоссе и шоссе Морской пехоты планируют обустроить круговую развязку и установить стелу в виде семи букв - Балтийск.
Как сообщила газета "Вестник Балтийска", объемные буквы будут иметь высоту 3,5 метра. Их установят на металлической конструкции, закрепленной на трех железобетонных опорах.
Отмечается также, что само кольцо будет построено одновременно с велосипедной дорожкой, которая пройдет от дома № 105 по проспекту Ленина до Приморска.
О сроках реализации проекта не сообщается.