В Калининграде полицейские задержали автовзломщика

В Калининграде полицейские задержали взломщика автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Вечером сотрудники ППС при патрулировании территории заметили на Еловой Аллее подозрительного прохожего, который при виде полицейского автомобиля попытался скрыться во дворах. Сотрудники ППС бросились за мужчиной в погоню и догнали на соседней улице.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, которая изъяла у задержанного похищенные электроинструменты. Выяснилось, что злоумышленник разбил стекло в припаркованном автомобиле и похитил вещи, которые лежали на заднем сиденье.

Сейчас оперативники уголовного розыска устанавливают причастность фигуранта к другим имущественным преступлениям.