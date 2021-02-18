8 медиков, 7 школьников: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

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За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 143 случая коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 126 случаев ОРВИ, 10 случаев пневмоний и 7 бессимптомных форм.

Среди заболевших:

- 35 пенсионеров;

- 8 медицинских работников;

- 4 работающих на промышленных предприятиях;

- 6 сотрудников образовательных учреждений;

- 7 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 9 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 6 сотрудников предприятий пищевой промышленности;

- 2 сотрудника предприятий сектора ЖКХ;

- сотрудник учреждения сферы культуры и досуга;

- 2 сотрудника банков;

- сотрудник охранного предприятия

- 28 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 2 ребёнка до двух лет;

- 7 учащихся (Школы 31, 2,лицей 49,18, Школа Будущего, Ушаковская Школа (Озерский район));

- 4 студента (БФУ, КМРК, РАНХиГС);

- 21 неработающий.

Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 27046 случаев заболевания.