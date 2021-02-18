8 медиков, 7 школьников: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

.
Фото: "КП" Архив
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 143 случая коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 126 случаев ОРВИ, 10 случаев пневмоний и 7 бессимптомных форм.
Среди заболевших:
- 35 пенсионеров;
- 8 медицинских работников;
- 4 работающих на промышленных предприятиях;
- 6 сотрудников образовательных учреждений;
- 7 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 9 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 6 сотрудников предприятий пищевой промышленности;
- 2 сотрудника предприятий сектора ЖКХ;
- сотрудник учреждения сферы культуры и досуга;
- 2 сотрудника банков;
- сотрудник охранного предприятия
- 28 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 2 ребёнка до двух лет;
- 7 учащихся (Школы 31, 2,лицей 49,18, Школа Будущего, Ушаковская Школа (Озерский район));
- 4 студента (БФУ, КМРК, РАНХиГС);
- 21 неработающий.
Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 27046 случаев заболевания.