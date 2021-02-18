По факту выделения сиротам непригодного жилья в Долгоруково возбуждено уголовное дело

. Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

В Калининградской области возбуждено уголовное дело по факту выделения сиротам непригодного для проживания жилья. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

В начале февраля портал «Клопс» писал что в сироты, получившие квартиры в поселке Долгоруково в Багратионовском районе, жалуются на качество жилья. В ходе доследственной проверки факты подтвердились.

По версии следствия, с декабря 2016 по апрель 2017 года. агентство по имуществу Калининградской области заключило договоры найма жилых помещений с 17-ю детьми-сиротами. На основании этих договоров им за плату во временное пользование были переданы жилые помещения в домах по улице Молодежной в поселке Долгоруково.

«При этом, указанные квартиры, по мнению следствия, непригодны для проживания: на стенах и полах квартир имеется плесень, частично обрушены гипсокартонные перекрытия, отсутствует магистральное газоснабжение и отопление», - отметили в пресс-службе СК.

В настоящее время по уголовному делу по статье «Злоупотреблении должностными полномочиями» выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых.