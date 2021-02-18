Президент высказался за инициативы «ЕР» по решению проблем занятости россиян

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Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов озвучил основные законодательные приоритеты партии на встрече с президентом Владимиром Путиным 17 февраля. В первую очередь речь идет о поправках в закон «О занятости». Как сообщает сайт ER.ru, предполагается, что полномочия центров занятости перейдут на федеральный уровень, после чего должно усилиться и межрегиональное взаимодействие. Это постепенно приведет к замене внешней трудовой миграции на внутреннюю — то есть, работу в первую очередь получат россияне.

- Центры занятости должны из «бирж труда», куда человек обращался в первую очередь за пособием, превратиться в удобные, клиентоориентированные центры, - считает Сергей Неверов.

Владимир Путин инициативы партии поддержал.

- Давайте совместно с Правительством проработаем отдельно, я соответствующее поручение на этот счет сформулирую, — сказал глава государства.

Председатель Калининградской областной Думы, руководитель фракции «Единой России» Марина Оргеева отметила, что закон «О занятости», действующий с 1991 года, уже перестал в полной мере отвечать реалиям дня.

- В сентябре прошлого года Президент Владимир Путин особо отметил растущий (в значительной степени – из-за пандемии коронавируса) уровень безработицы. Он потребовал приложить все усилия к тому, чтобы к концу 2021 года ситуация в этой сфере была существенно улучшена. Среди первых откликнулась «Единая Россия», - напомнила Марина Оргеева. - Комплексная поддержка безработных, самозанятых, индивидуальных предпринимателей и работодателей, серьезные стимулы по созданию новых рабочих мест – это лишь часть из обширного пакета поправок, которые в экспертном сообществе уже вполне справедливо назвали фундаментальными. Предлагается также расширить полномочия федеральных органов власти, в том числе – через создание Единого портала службы занятости. Убеждена: общими усилиями власти, партии «Единая Россия» и других институтов гражданского общества мы эту задачу сможем решить.

Еще один законопроект «Единой России» направлен на защиту от списания за долги гарантированного минимального дохода в размере не ниже прожиточного минимума. Этот вопрос, по мнению Владимира Путина, требует предметного подхода.

- Обязательно надо посмотреть на это предметно и довести до конца, — заявил глава государства.