Коронавирус за сутки выявили в 17-ти городах Калининградской области

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Калининградской области за сутки было выявлено 143 новых случая коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания зафиксированы в 17-ти муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 86 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ –7

Балтийский городской округ – 2

Озерский городской округ - 1

Пионерский городской округ - 2

Гвардейский городской округ – 3

Полесский городской округ - 1

Гурьевский городской округ - 4

Светловский городской округ – 3

Гусевский городской округ - 4

Зеленоградский городской округ –4

Светлогорский городской округ – 5

Славский городской округ – 2

Краснознаменский городской округ - 1

Советский городской округ – 13

Черняховский городской округ –2

Неманский городской округ – 3