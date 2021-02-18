Коронавирус за сутки выявили в 17-ти городах Калининградской области

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Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Калининградской области за сутки было выявлено 143 новых случая коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания зафиксированы в 17-ти муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 86 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ –7
Балтийский городской округ – 2
Озерский городской округ - 1
Пионерский городской округ - 2
Гвардейский городской округ – 3
Полесский городской округ - 1
Гурьевский городской округ - 4
Светловский городской округ – 3
Гусевский городской округ - 4
Зеленоградский городской округ –4
Светлогорский городской округ – 5
Славский городской округ – 2
Краснознаменский городской округ - 1
Советский городской округ – 13
Черняховский городской округ –2
Неманский городской округ – 3