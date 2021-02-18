Губернатор Антон Алиханов рассказал, как стал донором костного мозга

Антон Алиханов. Фото: Александр КАТЕРУША

Губернатор Калининградской области вошел в регистр доноров костного мозга. Об этом он рассказал журналистам.

- Я мало об этом знал до недавнего времени. Мои хорошие знакомые, друзья, София Лагутинская (руководитель благотворительного центра «Верю в чудо», Ред.) рассказали, что это такое. Я-то думал у меня будут пункцию из спинного мозга брать или еще что-то страшное и ужасное. А это просто мазок с внутренней части щеки и внесение в регистр, - рассказал губернатор. - Если друг я кому-то понадоблюсь, а шанс 1-2%, то меня позовут. Спасти жизнь человеку – это дело достойное.

Глава региона призвал всех войти в регистр доноров костного мозга и отметил, что «своим ребятам в секретариате» раздал буклетик о том, как это сделать.