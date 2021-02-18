В Калининграде в честь Дня защитника Отечества устроят салют

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининграде в честь Дня защитника Отечества дадут праздничный салют. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

Праздничный салют в Калининграде 23 февраля будет произведен из трех 105-мм и 125-мм фейерверочных установок и трех 76-мм пушек ЗИС-3 в парке Победы за мемориалом 1200 воинам-гвардейцам.

По традиции в 21:00 будет дано 30 артиллерийских залпов.

Отметим, что орудия ЗИС-3 были выпущенны в 1943 году. Пушки, стоящие на вооружении мотострелкового полка, участвовали в штурме Кенигсберга. На некоторых из них имеются следы от осколков ушедшей войны. Эти орудия, до сих пор в строю, теперь они осуществляют звуковое сопровождение салютов, благодаря характерному, отрывистому звуку, издаваемому при выстреле.