В Калининград привезли шлем воина времен Ледового побоища

. Фото: Калининградский областной историко-художественный музей

В Калининградском историко-художественном музее готовятся к открытию выставки, посвященной Александру Невскому. Один из интересных экспонатов – шлем воина XIII века. Выполнен он из железа, с использованием ковки и техники клепки.

- Это редкая находка. В такой сохранности сложно найти подобные предметы. Кроме того, после сражений оставшиеся поверженные металлические предметы собирали и переплавляли. Повезло, что шлем сохранился до наших дней, - рассказали «Комсомолке» в музее.

Среди экспонатов также есть сабли XII - XIII веков, наконечники стрел (в том числе арбалетных), ножи, удила, стремена, пряжки, элементы доспехов и вооружения воинов, ледоходные шипы.

Выставка – совместный проект с музеем-заповедником «Куликово поле». В экспозиции, помимо прочего, представят работы главного художника Военно-исторического музея артиллерии Санкт-Петербурга Евгения Емельянова.

Выставка откроется 19 февраля и проработает до 19 апреля.