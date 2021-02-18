В Балтийске в крепости Пиллау пройдут археологические исследования

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В течение двух лет крепость Пиллау в Балтийске будут исследовать специалисты Русского географического общества. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

Сегодня в музейном комплексе «Балтийская крепость» проводятся экскурсии, праздничные и памятные мероприятия с участие ветеранской общественности, учащихся образовательных учреждений и юнармейцев. Для сохранения объекта на протяжении нескольких лет командование Балтфлота проводит работу по созданию на его базе Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот».

«В музейно-выставочном комплексе, который располагается на нескольких уровнях, учтена роль уникального объекта в знаковых исторических событиях России. Посещение крепости Петром Великим, эпизодов Семилетней войны, нахождение в крепости российского гарнизона, войны с наполеоновской Францией, штурм и взятие цитадели войсками Красной армии в 1945 году», - отметили в пресс-службе флота.