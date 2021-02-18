Житель Зеленоградска расплачивался чужой банковской картой в магазинах

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде полицейские раскрыли кражу денег с утерянной банковского карты. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

58-летняя калининградка приехала погулять в Зеленоградск и потеряла свою карту. Пластик нашел 35-летний местный житель, который приехал в Калининград и совершал покупки, пока деньги на карте не закончились. Всего он потратил более 10 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска установили торговые точки, в которых расплачивались картой и составили фоторобот. После этого установить его личность и задержать оказалось делом времени.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счёта», ему грозит до 6 лет лишения свободы.