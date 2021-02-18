Калининградцев приглашают на лекцию, посвященную творчеству Достоевского

. Фото: Александр КАТЕРУША

Региональный центр Президентской библиотеки имени Ельцина в Калининградской областной научной библиотеке проведет видеолекцию, посвященную творчеству Достоевского.

Напомним, 2021 год станет годом Достоевского: 200 лет со дня рождения и 140 лет со дня его смерти.

Как рассказали организаторы, присоединиться к мероприятию может любой желающий. Онлайн-встреча пройдет 19 февраля в 10.00 и будет транслироваться на портале Президентской библиотеки в разделе «Интернет-вещание».

Кроме того, узнать о творчестве Федора Достоевского можно и из материалов Президентской библиотеки.

В подборку вошли цифровые копии текстов его произведений и материалов о жизни и творчестве писателя.