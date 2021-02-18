Жители Балтийской косы пожаловались на паром, который ломается

. Фото: Александр КАТЕРУША

Власти Балтийска провели встречу с жителями Балткосы, которые подняли вопрос о работе паромной переправы. Жители пожаловались на то, что старый дизельный паром часто ломается. Об этом сообщается в группе «Балтийский городской округ» в «ВКонтакте».

Глава администрации Сергей Мельников сказал, что новый паром на электрическом ходу уже строится.

«Планируется, что его вместимость составит 15 легковых автомобилей на грузовой палубе и около 80 пассажиров. Судно строят «Ушаковские верфи». Его выход на маршрут ожидается в 2022 году», - отметили в администрации.

Жители обратились с просьбой увеличить количество рейсов парома, особенно в утренние и вечерние часы; предусмотреть бесплатный перевозку автомобилей, зарегистрированных на косе, а также предусмотреть компенсацию стоимости проезда в те дни, когда паром не ходит из-за непогоды и жителям приходится добираться за свой счет на катерах.

Эти просьба пообещали рассмотреть на отдельном совещании с руководством «Балтийской судоходной компании».