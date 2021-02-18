В Светлогорске продавец-стажер украл из сейфа магазина 70 тысяч рублей

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В Светлогорске полицейские раскрыли кражу денег из сейфа магазина. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

19-летний местный житель устроился на работу в магазин по продаже алкоголя на улице Косогорной. За время своей стажировки он выяснил, где хранятся деньги. Явившись на работу не в свою смену, мужчина похитил 70 тысяч рублей из сейфа и скрылся. Кража была обнаружена на следующее утро менеджером магазина, когда тот собирался забрать выручку.

Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. Как выяснилось, мужчина также причастен к квартирной краже, где он похитил имущество на сумму 50 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».