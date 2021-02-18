В среду, 17 февраля, в Балтийске ограбили офис кредитной организации. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, налетчик в маске зашел в помещение, применил силу к сотруднице фирмы забрал из кассы 6,9 тысяч рублей и скрылся.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа и полицейский кинолог. Служебно-розыскная собака взяла след и довела оперативников до автомобильной дороги, ведущей в Калининград. К этому времени сотрудниками уголовного розыска уже были установлены приметы подозреваемого.

Оперативники отправились в Калининград где и задержали ранее судимого 32-летнего мужчину. На похищенные деньги он успел купить нож и по оперативной информации готовился совершить ряд разбойных нападений.

На него завели уголовное дело по статье «Грабеж совершенный с применением насилия». Сейчас задержанный помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос о его аресте.