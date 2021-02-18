В Зеленоградске капитально отремонтируют 18 многоквартирных домов

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Областные власти выделили дополнительные деньги на капитальный ремонт многоквартирных домов в Зеленоградске. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Всего в муниципалитет будет направлено более 80 млн рублей, деньги пойдут на ремонт ремонт крыш, фасадов, подвалов, фундаментов.

«Зеленоградск – активно развивающийся муниципалитет, пользующийся большой популярностью у туристов. Многие посещают курорт не только из-за прибрежного месторасположения, но и из-за возможности увидеть город «в деталях». Вместе с тем, в центральной части города сохранилась застройка начала двадцатого столетия. В этих домах проживают люди – поэтому важно привести эти здания в порядок», – заявил министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз.

Всего в этом году в Зеленоградске будут отремонтированы различные конструктивы 18 многоквартирных домов на общую сумму порядка 110 миллионов рублей.