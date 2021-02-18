С начала года в специалисты-химики собрали в области более 3 кг ртутных отходов

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

С начала 20221 года специалисты химико-радиометрической лаборатории собрали более трех килограммов ртути в Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Всего по заявкам граждан сотрудники химико-радиометрической лаборатории областного отряда противопожарной службы 38 раз выезжали на проведение демеркуризационных работ, а также на осуществление контроля воздуха помещения на наличие паров ртути и приема собранной ртути.

«Одной из основных причин вызовов является неосторожное обращение с ртутными термометрами. Случаев превышения предельно допустимой концентрации паров ртути за два месяца 2021 года не зафиксировано», - отметили в пресс-службе правительства.

Получить дополнительные разъяснения и вызвать специалиста химико-радиометрической лаборатории областного отряда противопожарной службы для проведения контроля воздуха помещения на наличие паров ртути и приема собранной ртути можно по телефонам: 8(4012)64-42-80 (в рабочие дни с 08.00 до 09.00), 8(4012)52-94-06 (круглосуточно). Выезд специалистов по заявкам граждан осуществляется на безвозмездной основе.