«Мешала кататься на санках»: калининградец отпинал машину соседки, пытаясь заставить ее перепарковаться

В Калининграде возбуждено уголовное дело за умышленное повреждение автомобиля. В ходе проверки участковые уполномоченные из ОМВД России по Московскому району выяснили, что 39-летний злоумышленник с переулка Иртышский побил ногами припаркованный автомобиль своей соседки.

- Таким образом он пытался заставить женщину переставить машину, потому что якобы мешала ему с друзьями кататься во дворе на санках, - пояснили в пресс-службе УМВД по Калининградской области. - Перед этим он кидал снежки в окна квартиры автоледи, а его приятель, забравшись по трубе, стучал ей по стеклу. Фигурант отмечал свой день рождения, поэтому мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

Оценив ущерб, владелица автомобиля обратилась с заявлением в полицию. Участковые опросили всех участников инцидента, а также свидетелей и доставили подозреваемого в дежурную часть. В настоящее время ведется расследование. Имениннику придется выплатить потерпевшей 38 тысяч рублей в качестве компенсации нанесенного им ущерба.