В Чкаловске из-за ДТП с микроавтобусом перекрыта улица Докука

Последствия столкновения в Чкаловске Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

В Чкаловске на улице Докука (в районе военной части) в четверг 18 февраля произошло ДТП, из-за которого оказалась перекрыта вся проезжая часть. Как сообщил очевидец в сообществе автомобилистов Калининградской области, авария случилась в шестом часу вечера. В результате столкновения с микроавтобусом «Фольксваген Гольф» смяло и развернуло.

На текущий момент официальной информации о пострадавших не поступало, однако комментаторы сообщают, что на место прибыли три кареты «скорой помощи» и экипаж ГИБДД.