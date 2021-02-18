Под Калининградом в поле стоит одинокий покалеченный конь

Покалеченный конь Фото: предоставлено очевидцем

В Калининградской области, недалеко от трассы на Янтарный в поле стоит одинокий покалеченный конь (или лошадь). Обнаружившая раненое животное калининградка Елизавета сообщила корреспонденту «Комсомолки», что она обратила на него внимание в начале недели, когда ехала на работу в Янтарный.

- Он все время стоял на одном месте, в районе Поваровки, - рассказала Елизавета. – Моя подруга, которая приезжала ко мне, также обратила на этого коня внимание. А недавно мы решили остановить машину и подойти к животному поближе. Оказалось, что у него сломана передняя правая нога.

Чтобы выяснить, что случилось с конем, Елизавета с подругой обратились в Круглово, где проживает заводчица лошадей.

- Нам она сказала, что конь этот, судя по всему, дикий, а владелец его – некий Сергей из Сычевки. Коня, как оказалось, еще в декабре прошлого года сбила машина, и водитель потребовал компенсацию от Сергея за ущерб, нанесенный его автомобилю.

Пока владелец коня и автомобиля выясняют отношения, животное неприкаянно стоит в поле, и его никто не забирает. По словам Елизаветы, кто-то из местных жителей уже предлагал пристрелить коня, чтобы тот не мучился.